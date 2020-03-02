شكرا لقرائتكم مصطفي محمد يخوض تدريبات خاصة بتعليمات من كارتيرون على هامش مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض مصطفي محمد مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة تدريبات خاصة بجمانيزيوم النادي ، بناء علي تعليمات الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، حيث فضل كارتيرون اكتفاء اللاعب باداء حصة تأهيلية بجمانيزيوم النادي فقط ، وعدم انخراطه بصحبة زملائه بالتدريبات الجماعية المقامه حاليا بالنادي.

يأتي ذلك ضمن برنامج استشفاء خاص يتم وضعه من الجهاز الفني، للاعبين في اوقات معينة من اجل التغلب علي الارهاق ومعالجة الاجهاد.

وأؤدي حراس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، فقرة تدريبية قوية تحت اشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق ، استخدم خلالها المدرب بعض الادوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعي محمود جنش ومحمد ابوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي علي امور خاصة، منها سرعة رد الفعل ، والتعامل مع التسديدات عن قرب.

وحرص عبدالسلام علي الإشادة بالرباعي علي ظهورهم بشكل قوي ، وثبات المستوي الفني لهم سواء الذي يشارك والذي لا يشارك بالمباريات.

فيما أدى عبدالله جمعة الظهير الايسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، تدريباته مع باقي افراد الفريق وذلك في بداية المران الذي أقيم اليوم بملعب النادي ، وعقب ذلك خصص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية اضافية للاعب ، يؤديها بجمانيزيوم النادي.

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يأتي ذلك بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لجمعة، ومعالجة الارهاق الذي يعانيه اللاعب.

وانتظم يوسف اوباما ومحمد عبدالغني لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انهائهما البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع لهما خلال الوقت السابق للتعافي من الاصابات التي كانا يعانيان منها.

كان اوباما يعاني من كدمة بالركبة بينما عبدالغني كان يعاني من شد بالعضلة الضامة.

واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون علي جاهزية الثنائي للفترة المقبلة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع مساعديه قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي..

تشاور المدرب الفرنسي مع سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز، حول خطة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ، وبعض الامور الفنية التي سيتم تنفيذها بالتدريبات اليوم.