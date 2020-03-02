شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: كلما حصل الزمالك على بطولات الحرب تصبح أسوأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه كلما حصل النادى الأبيض على بطولات باتت المؤمرات والحروب التي تحاك ضد النادى أسوأ.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات بثه الموقع الرسمي للنادى الأبيض :" تحققت العديد من البطولات في عهدى اكثر من 50 بطولة ".

يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الزمالك المصري في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، لمواجهة حسم التأهل على نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما أنهى مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي أقيمت على ستاد القاهرة.