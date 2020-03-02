شكرا لقرائتكم أوباما وعبدالغني ينتظمان في مران الزمالك عقب انتهاء برنامجهما التأهيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم يوسف اوباما ومحمد عبدالغني لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك ، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب انهائهما البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع لهما خلال الوقت السابق للتعافي من الاصابات التي كانا يعانيان منها.

كان اوباما يعاني من كدمة بالركبة بينما عبدالغني كان يعاني من شد بالعضلة الضامة.

واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون علي جاهزية الثنائي للفترة المقبلة.

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وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع مساعديه قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي..

تشاور المدرب الفرنسي مع سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز، حول خطة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ، وبعض الامور الفنية التي سيتم تنفيذها بالتدريبات اليوم.

وتطير بعثة الزمالك، مساء غدا ، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.