شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعلن غياب كريم الأحمدي أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة يوم الاثنين أن قائده المغربي كريم الأحمدي سيغيب لمدة أسبوعين بعد تعرضه إلى شد في العضلة الخلفية.
وكشف النادي أن الأحمدي (35 عاماً) أجرى فحصاً طبياً للكشف على إصابته واتضحت معاناته من شد في العضلة الخلفية سيغيب على إثر ذلك لمدة أسبوعين قبل العودة من جديد.
وخاض الأحمدي 19 مباراة مع اتحاد جدة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ولم يغب إلا في مباراة واحدة كانت أمام الفتح بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
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