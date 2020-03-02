شكرا لقرائتكم "الرباط الداخلي" يغيّب السنغالي ديوب عن تدريبات الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغيب السنغالي ماخيتي ديوب عن تدريبات ناديه الشباب يوم الاثنين وذلك بسبب إصابته بتمدد في الرباط الداخلي للركبة.

وأشار الشباب في خبر بثه عبر حساب النادي على "تويتر" أن ديوب (32 عاماً) لم يشارك في التدريبات الجماعية التي قادها الإسباني لويس غارسيا يوم الاثنين، وكذلك اللاعب الشاب ناصر العمران الذي يعاني من تمدد في عضلة الفخذ الأيسر الأمامية.

وخاض ديوب 6 مباريات مع الشباب منذ انتقاله إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مسجلاً معه 3 أهداف، وتلقى بطاقة حمراء كانت أمام النصر.

ويستضيف الشباب فريق العدالة على ملعب النادي نهاية الأسبوع الجاري ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لتعويض خسارته بخمسة أهداف مقابل هدف أمام اتحاد جدة خارج أرضه.