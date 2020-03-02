شكرا لقرائتكم إدارة الفتح تعزي أسرة الطفل الرضيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدمت إدارة نادي الفتح، يوم الاثنين، واجب العزاء لأسرة الطفل غيث الفرحان، الذي فارق الحياة خلال مباراة الفريق أمام الوحدة، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومثل نادي الفتح أحمد العيسى، الرئيس التنفيذي للنادي، إلى جانب منصور العفالق، العضو الذهبي، وخالد المخايطة وحسن العفالق، عضوي مجلس الإدارة، مع عدد من منسوبي النادي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

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ونقل الرئيس التنفيذي عزاء ومواساة إدارة نادي الفتح ومنسوبيه لأسرة الطفل، وقدمت إدارة النادي عددا من الهدايا لأشقاء الطفل لمواساتهم وتخفيف ما بهم من مُصاب.

وأوضحت وزارة الرياضة، يوم السبت، أن الطفل "عمره شهر ونصف" كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته، وكشفت أن إدارة الملعب تلقت بلاغاً عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب مع نهاية الشوط الأول من المباراة، وتوجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي إلى موقع الحالة مباشرة.

وأضافت الوزارة: كانت الحالة لطفل يبلغ من العمر شهراً ونصف أحضرته أسرته المكونة من أب وأم و6 أطفال وكان الطفل حينها فاقداً للوعي وسرعان ما فارق الحياة، إذ اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته.