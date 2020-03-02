شكرا لقرائتكم أرتيتا: الغياب عن "الأبطال" يهدد أرسنال في سوق الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن فريقه اللندني ربما يفشل في اجتذاب مواهب كبيرة إذا ما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما غاب أرسنال عن البطولة الأوروبية الأولى للأندية في ثلاثة مواسم متتالية، وقال مدربه الإسباني إن الغياب للموسم الرابع ربما يكلف النادي كثيرا على المستوى المالي أيضا.

وردا على سؤال حول تأثير التأهل لدوري الأبطال على تعاقدات النادي قال أرتيتا: لا شك في ذلك، كل لاعب في العالم يرغب في الظهور في دوري الأبطال وإذا طرح هذا الخيار على الطاولة فإنه يعزز رغبة اللاعبين في الانضمام أو تمديد عقودهم.

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وودع أرسنال منافسات الدوري الأوروبي من دور 32 في الأسبوع الماضي أمام أولمبياكوس اليوناني، يحتل المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي وسيكون الوصول للمربع الذهبي الذي يضمن له مكانا في دوري الأبطال بمثابة مهمة في غاية الصعوبة.

وأضاف أرتيتا: نحن في هذا الوضع لأننا لم نقدم نفس الأداء الذي قدمته فرق المربع الذهبي. هذه هي الحقيقة وعلينا مواجهتها.

وقال أرسنال في بيان الأسبوع الماضي إنه مني بخسائر مالية قيمتها 27.1 مليون جنيه إسترليني في العام المالي المنتهي في 31 مايو 2019. وعن ذلك قال أرتيتا: الضرر الذي لحق بالنادي جراء غيابه عن دوري الأبطال للموسم الثالث كبير جدا، هيكل هذا النادي يقوم على التواجد في دوري الأبطال. ويمكن تحمل الغياب لموسم أو اثنين لكن بعد ذلك يتعين عليك البدء في اتخاذ قرارات.