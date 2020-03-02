رئيس الزمالك يفصل الموظفين بسبب احتجاجات تأخر الرواتب.. ويهدد: "اللي عاوز يقبض شهر يكتب استقالة ويمشي"

قرر رئيس نادي الزمالك، فصل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، اليوم الاثنين، داخل مقر النادي، للمطالبة بالحصول على رواتبهم المتأخرة.

وجاء قرار رئيس الزمالك بفصل الموظفين بعد الرجوع إلى الكاميرات والتعرف عليهم واستدعاء اللجنة النقابية داخل النادي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ووضع رئيس الزمالك، صورة من القرار على أبواب النادي، تتضمن أسماء كل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ومنعهم من دخول النادي.

وقام رئيس نادي الزمالك بمخاطبة العمال والموظفين في النادي، من أجل إخماد ثورة الاحتجاجات بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة لمدة شهرين.

Advertisements

وقال رئيس الزمالك للعمال في الإذاعة الداخلية للنادي: "إلى جميع العمال والموظفين، إللي مش عاوز يصبر معانا يقبض شهر واحد ويقدم استقالته ويمشي لأنه مش مستحملنا في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها".

وأكمل: "ولكن اللي يستحملنا هنشيله على طول وهيقبض فلوسه في القريب العاجل، خاصة أننا نعمل في الوقت الحالي على توفير السيولة المادية التي تمنحنا تغطية جميع الرواتب الخاصة بالموظفين واللاعبين". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكان رئيس نادي الزمالك، قرر فصل الموظفين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، اليوم الاثنين، داخل مقر النادي، للمطالبة بالحصول على رواتبهم المتأخرة، وذلك بعد الرجوع إلى الكاميرات والتعرف عليهم واستدعاء اللجنة النقابية داخل النادي.