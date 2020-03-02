تييم يطيح بفيدرر من المركز الثالث وبارتي تحتفظ بالصدارة

أطاح النمسوي دومينيك تييم بالسويسري روجيه فيدرر من المركز الثالث في ترتيب رابطة محترفي كرة المضرب الصادر الاثنين، في ظل ابتعاد فيدرر عن المنافسات بعد خضوعه لجراحة في ركبته.
لم يخض تييم أي منافسات في الاسبوع المنصرم وحافظ بالتالي على رصيد النقاط ذاته، مستفيدا بالتالي من تراجع النجم السويسري الذي يغيب عن المنافسات لما بعد بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الاربع الكبرى، ليعتلي تييم اعلى تصنيف في مسيرته الاحترافي.
حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف وتجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة بعد تحقيقه لقب دورة دبي الدولية لـ500 نقطة بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السبت.
أما الاسباني رافايل نادال المتوج بلقب دورة أكابولكو المكسيكية الاحد حافظ ايضا على المركز الثاني، في حين تقدم الاميركي تايلوز فريتز الذي واجهه في النهائي 11 مركزا وبات في المرتبة 24، الافضل في مسيرته.
أما البلغاري غريغور ديميرتوف الذي خرج من نصف النهائي في المكسيك امام نادال، فعاد الى نادي العشرين الاوائل في المركز 19، فيما كلف انسحاب الاسترالي نيك كيريوس من أكابولكو بداعي اصابة في المعصم تراجعه 16 مركزا الى المرتبة 39.
رغم خسارته في نصف نهائي دبي أمام ديوكوفيتش، حافظ الفرنسي غاييل مونفيس على المركز التاسع.
اليكم ترتيب اللاعبين العشرة الاوائل:
الصربي نوفاك ديوكوفيتش 220 10 نقطة
الاسباني رافاي نادال 9850
النمسوي دومينيك تيم 7045
السويسري روجيه فيدرر 6630
الروسي دانييل ميدفيدف 5890
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4745
الالماني الكسندر زفريف 3630
الايطالي ماتيو بيريتيني 2860
الفرنسي غاييل مونفيس 2860
البلجيكي دافيد غوفان 2555
سابالينكا تقترب من نادي العشر الاوليات وبارتي تحتفظ بالصدارة
اقتربت البيلاروسية أرينا سابالينكا من دخول نادي العشر الاوليات في ترتيب رابطة المحترفات في كرة المضرب، كمكافأة على تتويجها السبت بلقب دورة الدوحة الدولية بتقدمها مركزين الى المركز الحادي عشر.
وحققت سابالينكا (21 عاما) لقبها السادس في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها في النهائي على التشيكية بترا كفيتوفا التي تراجعت مرتبة الى المركز الثاني عشر، علما ان البيلاروسية وصلت الى افضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية (تاسعة) في شباط/فبراير 2019.
ورغم خسارتها في نصف النهائي في قطر أمام كفيتوفا، حافظت الاسترالية آشلي بارتي على صدارة التصنيف بفارق 2641 نقطة عن الرومانية سيمونا هاليب الثانية.
ولم يحصل أي تغيير في نادي العشر الاوليات باستثناء تراجع الاميركية سيرينا وليامس من المركز الثامن الى التاسع لصالح السويسرية بليندا بنتشيتش.
أما الهولندية كيكي برتنز التي احتفظت بلقبها في دورة سان بطرسبورغ الروسية، حافظت على مركزها السادس، في حين تقدمت البريطانية هيثر واتسون 20 مركزا بعد تتويجها بلقب دورة أكابولكو المكسيكية لتصبح التاسعة والأربعين.
- تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:
1- الاسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة
2- الرومانية سيمونا هاليب 6076
3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205
4- الكندية بيانكا أدرييسكو 4555
5- الاميركية صوفيا كينن 4365
6- الهولندية كيكي برتنز 4335
7- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 4301
8- السويسرية بليندا بنتشيتش 4010
9- الاميركية سيرينا وليامس 3915
10- اليابانية ناومي اوساكا 3625
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