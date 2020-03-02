تييم يطيح بفيدرر من المركز الثالث وبارتي تحتفظ بالصدارة

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أطاح النمسوي دومينيك تييم بالسويسري روجيه فيدرر من المركز الثالث في ترتيب رابطة محترفي كرة المضرب الصادر الاثنين، في ظل ابتعاد فيدرر عن المنافسات بعد خضوعه لجراحة في ركبته.

لم يخض تييم أي منافسات في الاسبوع المنصرم وحافظ بالتالي على رصيد النقاط ذاته، مستفيدا بالتالي من تراجع النجم السويسري الذي يغيب عن المنافسات لما بعد بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الاربع الكبرى، ليعتلي تييم اعلى تصنيف في مسيرته الاحترافي.

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف وتجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة بعد تحقيقه لقب دورة دبي الدولية لـ500 نقطة بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السبت.

أما الاسباني رافايل نادال المتوج بلقب دورة أكابولكو المكسيكية الاحد حافظ ايضا على المركز الثاني، في حين تقدم الاميركي تايلوز فريتز الذي واجهه في النهائي 11 مركزا وبات في المرتبة 24، الافضل في مسيرته.

أما البلغاري غريغور ديميرتوف الذي خرج من نصف النهائي في المكسيك امام نادال، فعاد الى نادي العشرين الاوائل في المركز 19، فيما كلف انسحاب الاسترالي نيك كيريوس من أكابولكو بداعي اصابة في المعصم تراجعه 16 مركزا الى المرتبة 39.

رغم خسارته في نصف نهائي دبي أمام ديوكوفيتش، حافظ الفرنسي غاييل مونفيس على المركز التاسع.

اليكم ترتيب اللاعبين العشرة الاوائل:

الصربي نوفاك ديوكوفيتش 220 10 نقطة

الاسباني رافاي نادال 9850

النمسوي دومينيك تيم 7045

السويسري روجيه فيدرر 6630

الروسي دانييل ميدفيدف 5890

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4745

الالماني الكسندر زفريف 3630

الايطالي ماتيو بيريتيني 2860

الفرنسي غاييل مونفيس 2860

البلجيكي دافيد غوفان 2555

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سابالينكا تقترب من نادي العشر الاوليات وبارتي تحتفظ بالصدارة

اقتربت البيلاروسية أرينا سابالينكا من دخول نادي العشر الاوليات في ترتيب رابطة المحترفات في كرة المضرب، كمكافأة على تتويجها السبت بلقب دورة الدوحة الدولية بتقدمها مركزين الى المركز الحادي عشر.

وحققت سابالينكا (21 عاما) لقبها السادس في مسيرتها الاحترافية بعد فوزها في النهائي على التشيكية بترا كفيتوفا التي تراجعت مرتبة الى المركز الثاني عشر، علما ان البيلاروسية وصلت الى افضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية (تاسعة) في شباط/فبراير 2019.

ورغم خسارتها في نصف النهائي في قطر أمام كفيتوفا، حافظت الاسترالية آشلي بارتي على صدارة التصنيف بفارق 2641 نقطة عن الرومانية سيمونا هاليب الثانية.

ولم يحصل أي تغيير في نادي العشر الاوليات باستثناء تراجع الاميركية سيرينا وليامس من المركز الثامن الى التاسع لصالح السويسرية بليندا بنتشيتش.

أما الهولندية كيكي برتنز التي احتفظت بلقبها في دورة سان بطرسبورغ الروسية، حافظت على مركزها السادس، في حين تقدمت البريطانية هيثر واتسون 20 مركزا بعد تتويجها بلقب دورة أكابولكو المكسيكية لتصبح التاسعة والأربعين.

- تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6076

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

4- الكندية بيانكا أدرييسكو 4555

5- الاميركية صوفيا كينن 4365

6- الهولندية كيكي برتنز 4335

7- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 4301

8- السويسرية بليندا بنتشيتش 4010

9- الاميركية سيرينا وليامس 3915

10- اليابانية ناومي اوساكا 3625