تأجيل مباراتي الفيصلي والجزيرة في كأس الاتحاد الأسيوي بسبب فيروس كورونا

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أعلن النادي الفيصلي الأردني الإثنين تلقيه قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المتضمن تأجيل مباراته مع الكويت الكويتي في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأسيوي والتي كانت مقررة في العاشر من الشهر الجاري في عمان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتندرج المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية التي يتصدرها الكويت برصيد أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط للأنصار اللبناني ونقطتين للوثبة السوري ونقطة للفيصلي.

كما تلقى فريق الجزيرة الأردني قرار تأجيل مباراته المقررة أمام القادسية الكويتي في الكويت الاثنين المقبل ضمن المجموعة الثالثة التي يتقاسم الأخير صدارتها مع الرفاع البحريني وظفار العماني بثلاث نقاط لكل منهم، فيما يحتل الفريق الأردني المركز الاخير من دون رصيد.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة، علما بأنه سيعقد اجتماعا طارئا السبت المقبل في دبي لمندوبي اتحادات منطقة غرب آسيا لبحث مصير مباريات المنتخبات الوطنية والأندية في قارة آسيا بالمرحلة القادمة.

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وأثر انتشار فيروس كورونا سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين قبل ان يتمدد الى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا الى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.

وأدى الفيروس الى تأجيل والغاء عدد من المباريات القارية بالاضافة الى الجمعية العمومية للاتحاد القاري والتي كانت مقررة 16 في نيسان/أبريل المقبل في كوالالمبور.

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