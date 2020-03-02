كورونا يهدد بنسف أحلام ليفربول في التتويج بالدوري الإنكليزي

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يواجه نادي ليفربول تهديداً خطيراً في منافسات الدوري الإنكليزي ليس من قبل منافسيه بعدما ابتعد عنهم بفارق شاسع بلغ 22 نقطة و لكن مصدر التهديد هو فيروس كورونا المستجد.
وكانت صحيفة " التيليغراف" البريطانية قد اشارت عن امكانية اتخاذ قرار بتجميد او الغاء المسابقات الرياضية المحلية و القارية في حال تفشى الفيروس اكثر و اعلنت منظمة الصحة العالمية بتحوله الى وباء.
و قالت الصحيفة ان ايقاف بطولة الدوري الإنكليزي في الموسم الجاري قبل جولات عن نهايته يبقى خياراً مطروحاً امام السلطات البريطانية و في حال تقرر ذلك فان احتمال الغاء الترتيب الحالي وارد مما يعني ان جهود ليفربول للفوز بلقب البطولة للمرة الاولى منذ عام 1990 ستذهب هباء منثورا و ستؤدي لا محالة الى صدمة لدى جماهيره.
ويمكن لنادي ليفربول ان يستفيد من تتويج مبكر في حال تقرر ايقاف الدوري و اعتماد الترتيب الحالي كترتيب نهائي للموسم .
و نجح ليفربول في اعتلاء صدارة الترتيب العام للدوري منذ بداية السباق و حتى الان بعدما فرض سيطرته نفسه على منافسات البطولة .
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