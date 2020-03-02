محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
قررت أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا اليوم الاثنين في العاصمة برن تأجيل جميع مباريات المسابقتين والتي كانت مقررة في مارس الحالي بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس "كورونا" .
وكانت مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى والتي كانت مقررة مطلع الأسبوع الحالي تأجلت لأجل غير مسمى كما تأجلت مباريات دور الثمانية لكأس سويسرا.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المباراة بين بازل السويسري وإنتراخت فرانكفورت الألماني والمقررة في 19 مارس الحالي بإياب دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي ستقام في بازل كما هو مقرر أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إيقاف الدوري السويسري بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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