إيقاف ستوريدج عن اللعب لمدة 4 أشهر بسبب المراهنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقرر إيقاف الإنجليزي دانييل ستوريدج، مهاجم ليفربول السابق، عن الملاعب حتى يونيو 2020 بعد تورطه في قضية مراهنات وانتهاء القواعد الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان ستوريدج تم إيقافه لمدة أسبوعين مع تغريمه 75 ألف جنيه إسترليني، لكن الاتحاد الإنجليزي اعتبر أن القرار متساهلا وقرر إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر مع تغريمه 150 ألف جنيه إسترليني.

واتُهم ستوريدج بالإفصاح عن معلومات بشأن انتقاله معارًا إلى صفوف ويست بروميتش عام 2018 إلى بعض أصدقائه والمقربين منه، مما تسبب في استغلال تلك المعلومات في المراهنات.

Advertisements

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من فسخ صاحب الـ30 عاما تعاقده مع طرابزون سبور التركي، وذلك بعد نصف موسم قضاه اللاعب مع الفريق.

وذكر طرابزون في بيان له صباح اليوم الاثنين أن ستوريدج، والذي كان من المفترض نهاية عقده في مايو عام 2021، اتفق مع النادي على إنهاء عقده مع تنازله عن مستحقاته المالية.

وكان ستوريدج انضم إلى طرابزون سبور في أغسطس الماضي، في صفقة انتقال حر بعد أن استغنى ليفربول عن خدماته في يونيو من العام الماضي بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن ستوريدج بدأ مشواره الكروي بقميص فريق مانشستر سيتي عام 2006 قبل بروز موهبته بقميص تشيلسي الذي انتقل إليه عام 2009، ومنه انتقل إلى ليفربول عام 2013.