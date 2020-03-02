طائرة الاتحاد تهزم بتروچيت في الدوري الممتاز

استطاع الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الفوز علي بتروچيت بثلاثة أشواط مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي صالة بتروچيت في اطار الدوري الممتاز للكرة الطائرة . اللقاء الذي جمع الفريقين علي صالة بتروچيت في اطار الدوري الممتاز للكرة الطائرة . وجائت نتائج الاشواط علي النحو التالي :- الشوط الاول : ٢٥ - ١٨ الشوط الثاني : ٢٥ - ٢٠ الشوط الثالث : ٣٦ – ٣٤

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