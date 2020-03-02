طائرة الزمالك يهزم هليوبوليس ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

فاز الفريق الاول للكرة الطائرة بالنادى على فريق هليوبوليس بنتيجة 3 - صفر فى عدد الاشواط وذلك فى المباراه التى اقيمت على صاله نادى هليوبوليس فى الشروق ضمن مباريات دور ال16 من بطوله كأس مصر. فى المباراه التى اقيمت على صاله نادى هليوبوليس فى الشروق ضمن مباريات دور ال16 من بطوله كأس مصر. بهذا الفوز تأهل الزمالك الى دور الـ 8 من بطولة الكأس. وجاءت نتائج الأشواط: 25- 23 25-19 25-18.

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