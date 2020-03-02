لامبارد يقلل من خطورة ليفربول قبل مواجهة كأس الإتحاد الإنجليزي

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أن الفريق يعاني من العديد من الغيابات، قبل مواجهة ليفربول غداً في دور الـ 16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الإثنين، والخاص بالمباراة: "ليفربول صاروا بشرًا بعد الهزيمة. لكننا نتحدث عن مباراة واحدة إنه فريق قوي وكان في حالة رائعة هذا الموسم سيتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا".

وواصل "لا أمانع في خوض مباريات في منتصف الأسبوع، كأس الاتحاد مسابقة كبيرة، المباريات المسائية تمنحنا أجواء مختلفة، ومواجهة ليفربول من المباريات الكبيرة دائما بالنسبة لنا".

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وأضاف لامبارد متحدثًا عن فريقه تشيلسي: " هناك إصابات من العام الماضي وجهت ضربة قوية للفريق، مثل نجولو كانتي، وكالوم هودسون-أودوي، وأنطونيو روديجر، كانت مشكلة كبيرة والآن لدينا المزيد من الإصابات، ولم

يتمكن لاعبون آخرون من العودة من الإصابة، فأندرياس كريستنسن يعاني من مشكلة بسيطة وسنمنحه 24 ساعة أخرى، لكنه ربما يغيب عن المباراة، وكذلك يغيب أيضا تامي أبراهام، وبوليسيك وهودسون-أودوي وكانتي".

والجدير بالذكر أن ليفربول قد تلقي أول هزيمة له في بطولة الدوري الإنجليزي في مباراته السابقة أمام واتفورد بثلاثية نظيفة، لتنتهي سلسلة اللاهزيمة.

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي مع نظيره ليفربول مساء غدا الثلاثاء في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.