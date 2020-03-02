مفاجأة .. إقامة مباراة الزمالك والترجي في رادس بدون جمهور

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إقامة مباراة الزمالك والترجي يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور.

ويرجع سبب تفكير الكاف في الأمر لاكتشاف أول حالة إصابة بمرض كورونا في تونس، ويعقد الكاف جلسة حاسمة غداً لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

وكان الزمالك قد حقق الفوز علي الترجي في مباراة الذهاب بثلاثية مقابل هدف علي ملعب استاد القاهرة، بعد ايام من افلوز بنفس النتيجة في مباراة السوبر الافريقي التي اقيمت في قطر.