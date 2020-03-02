طنطا يتعادل مع كوكاكولا في آخر التجارب الودية

تعادل فريق طنطا مع كوكاكولا بهدف لكل منهما فى المباراة الودية السادسة والأخيرة للفريق الطنطاوى والتى جرت اليوم على ملعب النادى. أحرز هدف طنطا محمدماجد اونش، ولعب الفريق هذه المباراه بتشكيل مغاير تماما للفريق الذى أدى مباراة أمس أمام المنصورة. المباراه بتشكيل مغاير تماما للفريق الذى أدى مباراة أمس أمام المنصورة. مثل طنطا كل من : Advertisements على فرج - حسام الشرخة - أحمد سالم صافى - إيهاب سمير - تاديو لوانجا - حسام غالى ماجد اونش - حسين فيصل - جون افيرى إسلام فؤاد. سالم صافى - إيهاب سمير - تاديو لوانجا - حسام غالى ماجد اونش - حسين فيصل - جون افيرى إسلام فؤاد. وكان اتحاد الكرة قد تراجع عن تجربة تقنية الفيديو في هذه المباراة كما كان مقرراً قبل أيام.

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