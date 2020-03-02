تعادل فريق طنطا مع كوكاكولا بهدف لكل منهما فى المباراة الودية السادسة والأخيرة للفريق الطنطاوى والتى جرت اليوم على ملعب النادى.
أحرز هدف طنطا محمدماجد اونش، ولعب الفريق هذهالمباراه بتشكيل مغاير تماما للفريق الذى أدى مباراة أمس أمام المنصورة.
مثل طنطا كل من :
على فرج - حسام الشرخة - أحمدسالم صافى - إيهاب سمير - تاديو لوانجا - حسام غالى ماجد اونش - حسين فيصل - جون افيرى إسلام فؤاد.
وكان اتحاد الكرة قد تراجع عن تجربة تقنية الفيديو في هذه المباراة كما كان مقرراً قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يتعادل مع كوكاكولا في آخر التجارب الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.