فقرة تدريبية لحراس مرمى الزمالك

يؤدي حراس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبية قوية تحت اشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بالفريق. استخدم خلالها المدرب بعض الادوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعي جنش وابوجبل وعواد وصبحي علي امور خاصة، منها سرعة رد الفعل ، والتعامل مع التسديدات عن قرب. المعينة لتدريب الرباعي جنش وابوجبل وعواد وصبحي علي امور خاصة، منها سرعة رد الفعل ، والتعامل مع التسديدات عن قرب. وحرص عبدالسلام علي تحية الرباعي وتقديم اشادة قوية لهم علي ظهورهم بشكل قوي ، واستعدادهم بقوة ، وثبات المستوي الفني لهم سواء الذي يشارك والذي لا يشارك ، في نفس المستوي.

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