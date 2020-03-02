رسميًا.. ايقاف دانييل ستوريدج لنهاية الموسم

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف المهاجم الانجليزي دانييل ستوريدج لاعب طرابزون التركي، إلى نهاية الموسم الجاري. وكشفت شبكة سكاي أسبورت الانجليزية أنه تم إيقاف ستوريدج حتى 17يونيو المقبل مع تغريمة 150الف جنية استرليني. المقبل مع تغريمة 150الف جنية استرليني. واضافت الصحيفة أن السبب بعدما أخبر المهاجم الأنجليزى شقيقه أنه سوف ينضم الى صفوف فريق اشبليية ،وتم استخدام ذلك في المراهنات وهو مايعد خرقا للقواعد. اشبليية ،وتم استخدام ذلك في المراهنات وهو مايعد خرقا للقواعد. وأتم الاتحاد الدولى لكرة القدم أن قرار إيقاف اللاعب سوف يكون عالميا وليس محليا فقط ، وكان اللاعب قام بفسخ تعاقده صباح اليوم مع فريق طرابزون سبورت التركي.

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