حصة تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك لمدة 20 دقيقة

خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حصة تأهيلية خاصة للاعبين في بداية المران اليوم استمرت لقرابة 20 دقيقة، وكانت عبارة عن ركض حول الملعب، بالإضافة لبعض الأمور

البدنية الأخري، وذلك تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب.

يأتي ذلك ضمن برنامج موضوع من قبل الجهاز الفني، يتم تنفيذة وفقا لمعايير

خاصة، حيث يهدف الجهاز الفني إلي الوصول باللاعبين إلي مستوي بدني مميز، والتغلب علي الإرهاق والإجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.