خصص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حصة تأهيلية خاصة للاعبين في بداية المران اليوم استمرت لقرابة 20 دقيقة، وكانت عبارة عن ركض حول الملعب، بالإضافة لبعض الأمورالبدنية الأخري، وذلك تحت قيادة سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب.
يأتي ذلك ضمن برنامج موضوع من قبل الجهاز الفني، يتم تنفيذة وفقا لمعاييرخاصة، حيث يهدف الجهاز الفني إلي الوصول باللاعبين إلي مستوي بدني مميز، والتغلب علي الإرهاق والإجهاد.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر حصة تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك لمدة 20 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.