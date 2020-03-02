مران الزمالك.. عبد الله جمعة يخوض فقرة تأهيل إضافية في الجمانيزيوم

أدى عبدالله جمعة الظهير الايسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مع باقي افراد الفريق وذلك في بداية المران المقام حاليا بملعب النادي ، وعقب ذلك خصص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية اضافية للاعب، يؤديها بجمانيزيوم النادي. خصص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية اضافية للاعب، يؤديها بجمانيزيوم النادي. يأتي ذلك بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لجمعة، ومعالجة الارهاق الذي يعانيه اللاعب. البدنية لجمعة، ومعالجة الارهاق الذي يعانيه اللاعب. ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.

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