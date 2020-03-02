فقرة فنية خاصة للاعبي الزمالك في جزء من الملعب

يؤدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة ، في جزء من الملعب ، حيث قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، خلال هذه الفقرة بتقسيماللاعبين الي مجموعتين ، يؤدون تقسيمة بدون تواجد حراس مرمي.
تأتي الفقرة الفنية الخاصة، للتدريب علي التمرير من لمسة واحدة ونقل الكرة فياسرع وقت ممكن ، وكذلك عملية الضغط في حالة فقدان الكرة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.
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