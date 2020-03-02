ريال مدريد تنتظره مواجهات “أسهل” من برشلونة في جدول مباريات الدوري الإسباني

كسب نادي ريال مدريد الثقة التي كان يبحث عنها، من أجل القتال على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، في أعقاب انتصاره، ليلة الأحد، على غريمه برشلونة في الكلاسيكو.

واستضاف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على “ملعب سانتياجو برنابيو”، في كلاسيكو الأرض، في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني.

وربح الميرنجي المواجهة بهدفين دون رد، في مباراة تألق فيها الفريق الملكي في الشوط الثاني، وسجل هدفين، وكان الطرف الأفضل أمام برشلونة الذي ربما أضاع فرصه في الشوط الأول.

Advertisements

وباتت جماهير اللوس ميرنجيز تبحث عن جدول مباريات الإثني عشرة جولة المتبقية من الليجا، من أجل التعرف على الخصوم القادمين، والاطمئنان على مدى إمكانية فقدان النقاط فيما تبقى من مسيرة الفريق الملكي.

ويتصدر الريال جدول الترتيب بفارق نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي ينتظره جدول أكثر صعوبة في ظل مواجهته لفرق كإشبيلية وأتليتكو مدريد وريال سوسيداد وأتليتك بيلباو وغيرهم.

مباريات ريال مدريد وبرشلونة المتبقية:

تاريخ المباراة ريال مدريد برشلونة

(27) 7/8 مارس بيتيس سوسيداد

(28) 13/14 مارس ايبار مايوركا

(29) 21/22 مارس فالنسيا ليجانيس

(30) 5 أبريل سوسيداد اشبيلية

(31) 12 أبريل مايوركا بيلباو

(32) 22 أبريل إسبانيول سيلتا

(33) 26 أبريل خيتافي أتلتيكو

(34) مايو بيلباو فياريال

(35) مايو الافيس إسبانيول

(36) 13 مايو غرناطة بلد الوليد

(37) 17 مايو فياريال أوساسونا

(38) 24 مايو ليجانيس آلافيس