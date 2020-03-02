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كانت الكلمات الثلاث المستخدمة لوصف غرفة خلع الملابس في برشلونة، بعد خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، من قبل مصدر هي “الخسارة والاستقالة والاكتئاب”.
واستضاف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على “ملعب سانتياجو برنابيو”، في كلاسيكو الأرض، في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني.
وربح الميرنجي المواجهة بهدفين دون رد، في مباراة تألق فيها الفريق الملكي في الشوط الثاني، وسجل هدفين، وكان الطرف الأفضل أمام برشلونة الذي ربما أضاع فرصه في الشوط الأول.
وكانت رحلة العودة إلى برشلونة وكأنها جنازة حقيقية؛ لأن الفريق شعر وكأنه ترك مدريد خاسرًا أهم معارك الموسم، بعدما خسروا الصدارة في الدوري وأصبح عليهم الآن المطاردة بدلاً من الصدارة.
وتابع المصدر الذي نقل أجواء المعسكر الكتلوني، أن الوجه كانت صامتة في الحافلة خلال رحلة العودة، ولم يحاول حتى جوزيب ماريا بارتوميو رفع الروح المعنوية.
بينما حاول كيكي ستين رفع المعنويات بمحادثة قصيرة بعد المباراة في غرفة الملابس، وشكر اللاعبين على بذل كل ما في وسعهم بعد المباراة قبل أن يعودوا إلى الحافلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحزن سيطر على غرفة ملابس برشلونة بعد الكلاسيكو .. ورحلة العودة كانت كالجنازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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