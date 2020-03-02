- 1/3
- 2/3
- 3/3
انطلقت احتفالات عارمة في غرفة ملابس نادي ريال مدريد، عقب الانتصار في الكلاسيكو على حساب الغريم برشلونة، ليلة الأحد، على ملعب السانتياجو بيرنابيو.
واستضاف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على “ملعب سانتياجو برنابيو”، في كلاسيكو الأرض، في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني.
وربح الميرنجي المواجهة بهدفين دون رد، في مباراة تألق فيها الفريق الملكي في الشوط الثاني، وسجل هدفين، وكان الطرف الأفضل أمام برشلونة الذي ربما أضاع فرصه في الشوط الأول.
وكان الرئيس “فلورنتينو بيريز” أول المُهنئين بنزوله إلى غرف الملابس، واصطحب معه قميصًا خاصًا، من أجل الاحتفال بمهاجمه “المدلل” كريم بنزيمة، الذي شارك في مباراته رقم 500 مع ريال مدريد.
ونشر الحساب الرسمي للفريق الملكي صورة للثنائي داخل غرف الملابس، ولكن جماهير اللوس ميرنيجيز تركت كل شيء وركزّت مع الطفل الصغير الذي يجلس في محل “توني كروس” ويأكل البيتزا.
وتعرفت الصحف الإسبانية على هوية الطفل في الصورة، وقالت أنه طفل “توني كروس”، والذي أبى إلا مشاركة والده تلك اللحظات التاريخية، محتفلاً معه وسط نجوم ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تظهر ابن كروس يحتفل بـ”البيتزا” داخل غرف ملابس ريال مدريد بعد الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.