رياضة | 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمواجهة توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى للفراعنة لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم 26 مارس القادم على ستاد القاهرة الدولى.

واستقر حسام البدري وجهازه المعاون على ضم من 24 إلى 25 لاعبا ليكونوا ضمن المعسكر الذى سيخوض مواجهتين أمام توجو يوم 26 و29 ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر حضر عدد كبير من المباريات ببطولة الدوري المصري ومباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية من أجل الاستقرار على العناصر الذى سيقوم باختيارها.

ويسعى الفراعنة للفوز على توجو من أجل تحقيق 6 نقاط تساعد الفريق على التأهل لكأس الامم، خاصة بعد التعادل فى اول مباراتان أمام كينيا وجزر القمر.