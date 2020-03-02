رياضة | "كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يهدد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، من مواطن تونسي عائد من اوربا في أحد السفن البحرية، وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض المرض خلال رحلة العودة.

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ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد رادس بتونس، بحضور ٥٠ ألف مشجع، بعد انتهاء مواجهة الإياب بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الرياضة في تونس الموقف النهائي لإقامة المباراة في حضور الجماهير، وذلك بعد أن قامت المغرب بتعليق الأنشطة الرياضية في المملكة بسبب انتشار المرض في عدد كبير من البلاد.