رياضة | مفاجأة مدوية في معسكر المنتخب القادم بفرمان من البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في معسكر المنتخب القادم بفرمان من البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إعادة لاعب سابق للفراعنة رغم الأزمات التي طالته الفترة الماضية.

ويسعى البدري لاستدعاء عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني في المعسكر القادم للفراعنة استعدادا لمباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية.

ويأتي استدعاء عمرو وردة للمنتخب الوطني من جديد رغم أزماته الكثيرة والتي طالته في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بسبب عدم تواجد العديد من الأسماء القوية في مركزه، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز ويقدم مستويات مميزة مع لاريسا اليوناني.

وكان عمرو وردة تم استبعاده من منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالقاهرة وتوج بها منتخب الجزائر في النهاية.