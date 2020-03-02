رياضة | 4 مباريات من العيار الثقيل تنتظر اتحاد جدة في شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات من العيار الثقيل تنتظر اتحاد جدة في شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في تحقيق الفوز بأخر مبارياته في شهر فبراير الماضي، على حساب الشباب بنتيجة قاسية بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ومازال يعاني اتحاد جدة في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، من 20 مواجهة حقق فيها الفوز في 6 مباريات والتعادل في أربع مواجهات والهزيمة في 10 لقاءات أخرى.

وينتظر اتحاد جدة مباريات قوية خلال شهر مارس الجاري، سواء ببطولة دوري المحترفين أو كأس الملك محمد السادس لأبطال العرب.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مباريات اتحاد جدة السعودي خلال شهر مارس بالتقرير الآتي:-

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الحزم × اتحاد جدة... الخميس 5 مارس بدوري المحترفين.

اتحاد جدة × الوحدة... الأربعاء 11 مارس بدوري المحترفين.

الشباب × اتحاد جدة... الإثنين 16 مارس بذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

أبها × اتحاد جدة... الجمعة 20 مارس بدوري المحترفين.