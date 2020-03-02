رياضة | كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلام نهائي.. تحديد موعد عودة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال موقف رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي غامض حول عودته من جديد للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.

وسيطرت حالة من الغموض حول موقف عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد تعرضه لإصابة قوية في الأيام الماضية

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وبات من المؤكد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة بعد 20 يوم بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وعاني بعدها رمضان صبحي من الإجهاد الشديد فى منشأ العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الجونة لتجهيزه.

واستبعد فايلر رمضان صبحي من حسابات الفريق في المباراة القامة أمام صن دوانز بمعركة الإياب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.