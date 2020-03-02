رياضة | النصر يقترب من تجديد عقد بيتروس أراوخو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يقترب من تجديد عقد بيتروس أراوخو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن نادي النصر السعودي توصل إلى اتفاق مع البرازيلي بيتروس أراوخو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حول تجديد العقد.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن إدارة النصر اتفقت مع اللاعب على تجديد عقده لموسم واحد إلى جانب أفضلية التجديد لموسم آخر، بعد سلسلة من المفاوضات قادها بنجاح المشرف على الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن الحلافي الذي تواصل مع وكيل أعمال اللاعب الذي تلقى عرضين جادين من الإمارات وقطر.

وأشارت الصحيفة، حسب مصادرها، إلى أن عقد بيتروس الجديد تضمن زيادة 20 في المئة مقارنة بعقده السابق. وسيقوم اللاعب بتوقيع العقد الجديد في نهاية شهر مارس الجاري.