رياضة | مران خفيف للأهلي في جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران خفيف للأهلي في جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في جنوب إفريقيا، عصر اليوم، داخل فندق الإقامة، في بداية استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على إقامة مران خفيف اليوم لفك العضلات بسبب طول رحلة السفر من مطار القاهرة إلى مدينة بريتوريا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات، منذ مغادرة مطار القاهرة ووصولًا إلى بريتوريا.