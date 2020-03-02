الامارات | الاتحاد الأوروبي يحسم مصير يورو 2020 بعد أزمة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحسم مصير يورو 2020 بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيل تاونسند، عن مصير كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد الوضع الصحي العالمي مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.



وقال: اليوم الإثنين، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في أمستردام "نحن على تواصل مع السلطات، نحن في أيدي السلطات المحلية وسنتعامل مع أي شيء يبلغونا به".

وأضاف "نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية".



ولم تأخذ اللجنة التنفيذية في "يويفا" في اعتبارها أي معايير ملموسة لكي يتم تطبيقها في يورو 2020، أو وضع احتمالية إلغاء البطولة.



وارتكز اجتماع اليوم على الملحق الفاصل المؤهل ليورو 2020، والذي يقام يومي 26 و31 مارس حيث يتنافس 16 منتخبا على أربع بطاقات مؤهلة للبطولة القارية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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