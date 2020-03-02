الامارات | اعتذار عن طرد جمهور ياباني ليس لديهم أعراض فيروس كورونا الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار عن طرد جمهور ياباني ليس لديهم أعراض فيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
قدم نادي لايبزيج الألماني، اعتذاره لمجموعة من الجماهير اليابانية التي تم إخراجها من ملعب النادي في مباراة بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، أمس الأحد، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
وتحدث عدد من الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تلقيهم طلب للخروج من الملعب بعد حوالي عشر دقائق من بدء المباراة أمام باير ليفركوزن رغم عدم وجود أعراض لديهم من فيروس كورونا المستجد.
وأكد النادي الألماني أن مسؤولي الأمن بالنادي ارتكبوا خطأ في محاولاتهم لاتباع الإرشادات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للتعامل مع مواطني بعض الدول التي يحتمل تفشي فيروس كورونا بها.
وكان لايبزيج حاول الوصول إلى الجماهير لدعوتهم لحضور مباراة أخرى.
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