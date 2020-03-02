شكرا لقرائتكم خبر عن تحت أنظار «الخطيب» الأهلي يخوض مرانه الأول في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في جنوب إفريقيا، على متابعة المران الأول للفريق، الذي أقيم عصر اليوم في مدينة بريتوريا.

كما تواجد في المران طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي يرافق بعثة الفريق.

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وخاض الأهلى مرانه الأول، عصر اليوم، داخل إحدى الحدائق بفندق الإقامة.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على إقامة مران خفيف اليوم لفك العضلات بسبب طول رحلة السفر من مطار القاهرة إلى مدينة بريتوريا.

واشتمل المران على بعض الفقرات الاستشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد وصول البعثة صباح اليوم إلى مدينة بريتوريا، استعدادًا لخوض مباراة الإياب أمام صن داونز في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات، منذ مغادرة مطار القاهرة ووصولًا إلى بريتوريا.