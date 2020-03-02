شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر وزير الداخلية ورجال الشرطة بعد نجاح لقاء صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر والتحية للوزير محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري الأبطال أول من أمس. وتحمل رجال الشرطة العبء الأكبر، وكان لهم الدور البارز في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الحضاري اللائق.

وأشار رئيس الأهلي، في خطاب أرسله إلى وزير الداخلية، إلى تقدير النادي ومجلس إدارته التعاونَ الذي كان واضحًا من رجال الأمن مع جماهير الأهلي، سواء في الدخول أو الخروج أو أثناء المباراة، وكذا الحرص على تأمين سلامة الجميع.. كما كان التعاون صادقًا وواضحًا منذ البداية، عندما تفهمت وزارة الداخلية موقف الأهلي وطلبه العادل بإقامة المباراة المشار إليها باستاد القاهرة بدلًا من ملعب السلام، لزيادة السعة الجماهيرية.. وهو ما وافق عليه وزير الداخلية ورجاله المخلصون، الذين استحقوا التقدير لمساندتهم كل الأندية المصرية.. كما خص الأهلي بالشكر كلَّ الجهات المعنية، التي أسهمت في المشهد الرائع الذي ظهر عليه استاد القاهرة من كل الوجوه.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب لدور الثمانية 2- صفر، على حساب صن داونز، ويخوض لقاء العودة في الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة بريتوريا.