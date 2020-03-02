شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشيد بجهود وزير الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمساندته فريق الأهلي في مشواره الإفريقي، وجهوده الكبيرة التي بذلها للتواصل مع كل الجهات المعنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا باستاد القاهرة بدلًا من ملعب السلام، لزيادة السعة الجماهيرية، وتوفير الدعم المعنوي لفريق الأهلي في مباراته المهمة.

كما أشاد مجلس إدارة الأهلي بحرص وزير الرياضة على حضور المباراة المشار إليها، والوقوف خلف فريق الأهلي ومساندته، وهو أمر يعكس اهتمامه وتقديره للمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه كل الأندية المصرية، والتي يقوم بها على الوجه الأكمل.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب لدور الثمانية 2- صفر على حساب صن داونز، ويخوض لقاء العودة في الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة بريتوريا.