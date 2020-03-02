شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: لا أستطيع التصديق بأن جمهور ليفربول يفكر في «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لفريق نادي ليفربول، يورجن كلوب، إن مشجعي «الريدز» ليسوا بالسذاجة لكي يصدقوا أشياء مثل الحديث عن فيروس «كورونا» وإمكانية تهديده لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأضاف- في تصريحات خلال مؤتمر صحفي حول مواجهة غدًا، الثلاثاء، أمام تشيلسي في منافسات «ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي» حسبما ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية اليوم الإثنين.

وأشار المدرب الألماني، إلى أنه لا يستطيع التصديق بأن جمهور ليفربول يفكر في هذا الأمر.

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وحول مباراة «واتفورد» التي خسرها ليفربول بثلاثية نظيفة، أكد مدرب «الريدز» أنه كان بالإمكان تقديم أداء أفضل، موضحا أن شيئا ما «خطأ» حدث ليخرج اللقاء بهذا الشكل، وأن لدى الفريق الفرصة لرد الفعل.

ولفت إلى أن الجميع يقاتل من أجل كل شيء، وأن هذا هو الموقف الآن، وأن ما حدث من الماضي، ويتعين التركيز على كرة القدم.

وتوقع صدور رد سريع من جانب لاعبي ليفربول في مواجهة تشيلسي مساء غدًا الثلاثاء، وحجز مقعد في «ربع نهائي كأس الاتحاد»، واصفا اللقاء بأنه هام للغاية لأن الفوز يعني التأهل وأن الفريق لديه الفرصة.

وأكد أن المهمة لن تكون بالسهلة، وأن هناك فريقين كبيرين يلعبان، واصفا اللقاء بأنه سيكون مثيرًا.