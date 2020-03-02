شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنظم ندوة تثقيفية لرفع وعي الرياضيين بـ«كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت وزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي وذلك لرفع الوعي الثقافي الصحي للرياضيين المشاركين في بطولات دولية خارج حدود الوطن. وجاءت الندوة تحت عنوان «طرق الوقاية للرياضيين من أخطار فيروس كورونا» وذلك بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، حاضر في الندوة كل من الدكتوره أماني أبوزيد ​​أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب القصر العيني، الدكتورة ريهام غلاب​​​ مدرس وعضو المجلس العلمي لإدارة الازمات والكوارث الطبية.

وتناولت الندوة طرق التعرف على المرض وطبيعته والأعراض التي تظهر على المصابين به وتم التركيز خلال الندوة على سبل وإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» بهدف إتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الرياضيين والفرق الرياضية المختلفة، وكذلك المساهمة والعمل على نشر الوعي بسبل الوقاية داخل المجتمع. وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية رفع الوعي الثقافي لدى كل اللاعبين المصريين والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، سواء الذين يشاركون في بطولات دولية، أو حتى بطولات محلية، مشيراً أيضاً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تداعيات إنتشار «وباء كورونا» خصوصاً في الدول التي تستضيف أحداث رياضية، حتى يتم دراسة المشاركة في تلك البطولات بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات المعنية واللجنة الأولمبية المصرية. شارك في الندوة العديد من الرياضيين والمدربين للألعاب الرياضية المختلفة، ومدربي المشروع القومي للناشئين والموهبة وكذلك طالبات كلية التربية الرياضية.