رونالدو لديه الرّغبة في العودة إلى ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أكّد الصحفي الاسباني المقرّب من النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ إيدو أغويري، أن الأخير لديه الرغبة في العودة إلى فريقه السابق ​ريال مدريد​.

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وحضر رونالدو في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، وأظهر ردات فعل حماسية تفاعلا مع فوز الملكي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

وقال إدو أغويري نقلا عن موقع غول الايطالي: "لقد شعرت بأن رونالدو ما زال مدريدي من خلال ردات فعله، أنا متأكد بأنه يمتلك الرغبة في العودة إلى مدريد، إلتفاف الجماهير حوله قبل المباراة أمر لا يُصدق".

وأضاف: "في المستقبل كل شيء ممكن، هو حاليا يركز مع يوفنتوس لكن لا أحد يدري ماذا سيحصل في المستقبل، أؤكد بأن رغبة العودة إلى مدريد ما زال يحملها رونالدو".