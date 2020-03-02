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رونالدو لديه الرّغبة في العودة إلى ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أكّد الصحفي الاسباني المقرّب من النجم البرتغالي ​​ إيدو أغويري، أن الأخير لديه الرغبة في العودة إلى فريقه السابق ​ريال مدريد​.

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وحضر رونالدو في مباراة الكلاسيكو أمام على ملعب سانتياغو برنابيو، وأظهر ردات فعل حماسية تفاعلا مع فوز الملكي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

وقال إدو أغويري نقلا عن موقع غول الايطالي: "لقد شعرت بأن رونالدو ما زال مدريدي من خلال ردات فعله، أنا متأكد بأنه يمتلك الرغبة في العودة إلى مدريد، إلتفاف الجماهير حوله قبل المباراة أمر لا يُصدق".

وأضاف: "في المستقبل كل شيء ممكن، هو حاليا يركز مع يوفنتوس لكن لا أحد يدري ماذا سيحصل في المستقبل، أؤكد بأن رغبة العودة إلى مدريد ما زال يحملها رونالدو".

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