برشلونة لا يفوز عندما لا يسجل ميسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 ما زال ​برشلونة​ يعيش صدمة الخسارة أمام ​ريال مدريد​ في كلاسيكو الأرض بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، ليخسر الصدارة لصالح الملكي بفارق نقطة.

النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فشل في هزّ الشباك او صناعة أي هدف للمباراة التاسعة هذا الموسم، وفي جميع هذه المباريات لم يحقق البلاوغرانا الفوز، وحصل ذلك خمس مرات في الدوري، وثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا ومرّة واحدة في كأس ملك إسبانيا، مع العلم أن ميسي هذا الموسم سجل 23 هدفا وصنع 16 هدفا في 30 مباراة على صعيد كل المسابقات إلى حد الآن.

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