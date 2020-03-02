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كلوب يدافع عن لوفرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

قرر المدرب الألماني لنادي ​​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ الدفاع عن الدولي الكرواتي ​ديان لوفرين​، مدافع الريدز، على الرغم من أخطائه في مواجهة واتفورد.

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ونشرت صحيفة ميرور البريطانية تصريحات كلوب التي اتت كالاتي: "هذا ليس عدلًا، لكن هذا هو العالم، إذا كان أي شخص قد ألقي باللوم على لوفرين في هزيمتنا، فلا يمكنني أن أساعد هؤلاء الناس".

وأضاف: "في كثير من الأحيان في حياتي أتحدث إلى الناس وهم يعرفون أقل مما أعرفه عن كرة القدم، هذا جيد لأنني مدرب جيد في الدوري الإنكليزي الممتاز ويجب أن أعرف أكثر من معظم الناس، لكن على هذا المستوى، لا يمكنني مناقشته، عليك أن ترى الحالات".

واختتم: "نعم لقد كان تحديًا هائلًا أمام ديان للعب ضد تروي ديني، الكثير من قلوب الدفاع في العالم سوف يناضلون في هذه الحالات المحددة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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