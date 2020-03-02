موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا علي تشيلسي، وذلك ضمن مباريات الدور الخامس من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي وهي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم.

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ويلتقي البلوز والريدز غدًا الثلاثاء الموافق ٣-٣-٢٠٢٠ في معقل البلوز، ستامفورد بريدج، وذلك في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء علي قناة BeIN Sports Hd 2.

ويعيش متصدر الدوري الإنجليزي بفترة متذبذبة بعد تعرضه لأول خسارة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من واتفورد بثلاثية نظيفة، وضياع عدد من الأرقام القياسية الهامة للفريق. بينما تشيلسي يمر بظروف مخيبة لآمال جمهوره بعد تعرضه لخسارة كبيرة في مباراة الذهاب من دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، وذلك في ملعبه ووسط جماهيره.

ويعد مانشستر سيتي هو حامل كأس الإتحاد الإنجليزي، ويحاول جاهدًا التتويج بهذه البطولة بعد أن حسم أول ألقابه المحلية وهو كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على حساب فريق أستون فيلا مساء أمس.