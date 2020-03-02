شكرا لقرائتكم فتحي وأجايي يشاركان في مران الأهلي الأول في جنوب افريقيا استعدادا لصن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك ثنائي الاهلي احمد فتحي وجونيور أجايي في مران الفريق الأول في جنوب افريقيا الذي أقيم عصر اليوم، وجاءت مشاركة فتحي واجايي في المران بعد خضوعهما لفحص طبي، بسبب الشكوى من آلام عضلية، عقب نهاية مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة لكن تأكدت جاهزيتهما للتدريبات.

فيما خاض علي معلول، لاعب الفريق تدريبات منفردة اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وفقًا للبرنامج الذي حدده الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، واشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر يستمر لمدة يومين ثم ينتظم في المران الجماعي، وتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز.

Advertisements

وكان فريق الاهلي قد إكتفى بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على أحدى الحدائق التي تبعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة في مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

وتراجع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن فكرة خوض المران اليوم على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين في الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات وإستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى أستغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة في الحادية عشر و20 دقيقة من مساء أمس ،الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة في بريتوريا في التاسعة والربع من صباح اليوم.

وتضم قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.