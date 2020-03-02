شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ مرانه في ميت عقبه استعدادا لمباراة الترجي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منذ قليل في مقر النادي استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس الزمالك قد وعد اللاعبين أمس بصرف مستحقاتهم اليوم قبل مران الفريق وهو ما تم بالفعل منذ قليل حيث صرف لاعبو الزمالك مستحقاتهم بقيمة راتب شهرين ، ليبدأ الفريق استعداداته لمباراة الجمعة.

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وتطير بعثة الزمالك، مساء غدا ، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.