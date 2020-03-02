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كارتيرون يضع خطة عبور الترجي بموقعة رادس مع معاونيه

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جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك  جلسة مع مساعديه قبل انطلاق مران الفريق الأبيض المقام حاليا بملعب النادي.

 

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تشاور المدرب الفرنسي مع سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز، حول  خطة الفريق  استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ، وبعض الامور الفنية التي سيتم  تنفيذها بالتدريبات اليوم الاثنين.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.

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