شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أنا مصدر السعادة لجماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه مصدر السعادة لجماهير النادى الأبيض بسبب البطولات الكثيرة التي تحققت في عهده بجميع الألعاب الرياضية.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات بثه الموقع الرسمي للنادى الأبيض أنه لن يرحل عن النادى الأبيض إلا عن طريق الجمعية العمومية لافتا إلى أن من قام بالتجمهر اليوم فى النادى ارتكب جريمة ولن يكون له وجود في النادى الأبيض.

يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الزمالك المصري في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، لمواجهة حسم التأهل على نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما أنهى مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي أقيمت على ستاد القاهرة.