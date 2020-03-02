شكرا لقرائتكم الخطيب يعقد اجتماعا مع سيد عبد الحفيظ فور وصول الأهلي إلى بريتوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس بعثة الاهلي في جنوب أفريقيا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أكثر من جلسة اليوم ،الأثنين، بمجرد وصول بعثة الفريق إلى فندق الأقامة بمدينة بريتوريا من أجل الاطمئنان على عدة أمور خاصة بالبعثة والفريق والإقامة والترتيبات الخاصة بمباراة صن داونز المرتقبة والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

ويحرص الخطيب على متابعة كل الأمور الخاصة بالبعثة والأطمنئان على جميع الترتيبات ويعمل على تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة جيدة تضمن للفريق الصعود لنصف نهائي البطولة وإستكمال رحلة الفوز باللقب الافريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

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ووصلت بعثة الاهلي إليوم بريتوريا اليوم بعد رحلة الطيران الشاقة التى أستغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة في الحادية عشر و20 دقيقة من مساء أمس ،الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة في بريتوريا في التاسعة والربع من صباح اليوم.

وتضم قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.