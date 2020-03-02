شكرا لقرائتكم يد الزمالك يهزم بنها ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي على نظيره بنها بنتيجة 38 / 20 في المباراة التي جمعت الفريقين بدور الستة عشر ببطولة كأس مصر والتى أقيمت علي صالة استاد بنها. ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع الفائز من هيليوبلس والبنك الأهلي في دور الـ8 بالبطولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يد الزمالك يهزم بنها ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.